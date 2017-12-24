В тюменской школе йоги состоится благотворительный праздник в поддержку пожилых

Праздник в поддержку благотворительного фонда "Старость в радость" состоится 24 декабря в тюменской школе йоги "Мудра". Всех желающих ждут с 11 до 22 часов по адресу ул. Урицкого, 36, третий этаж. На мероприятие можно принести новогодние подарки, которые будут переданы бабушкам и дедушкам из домов престарелых.

Участников праздника ждет универсальная йога под звучание ханга и флейты, йога Айенгара, телесные практики, расслабляющая гонг-медитация, новогодняя ярмарка, концерт арфы и гитары от Михаила и Мирославы Кушиных. Группа La La BAND исполнит джазовые хиты разных времен на гитаре и контрабасе в сопровождении перуанского кахона и вокала.

На новогодней ярмарке будут представлены разнообразные изделия ручной работы: вязаные шапки, патриотичные чашки, деревянные кухонные доски, креативная керамика, ловцы снов.

Как рассказала куратор проекта "Старость в радость" Елена Коновалова, в день концерта можно принести в школу йоги небольшие подарки для пожилых людей. Это могут быть совсем простые и недорогие вещи, например, открытки с теплыми пожеланиями.

"Бабушек и дедушек очень радуют яркие календари, мягкие игрушки, теплые носочки, пледы, платочки на голову, пряжа для вязания, тапочки, красивые полотенца, мягкие сладости и, конечно же, подписанные новогодние открытки. Мы все вместе можем поделиться с ними теплой и заботой", − отметила она.

Благодаря помощи жителей города и волонтеров пожилые люди из домов престарелых ежегодно получают порцию внимания и подарки. В прошлом году общими усилиями удалось собрать более 70 пакетов. Жители несли открытки, вязаные носки, шарфы, угощения, детские поделки и другие вещи, пишет ИА "Тюменская линия".