Проект "Неравнодушные" устроил утренник для нуждающихся детей

Главное событие проекта "Неравнодушные" состоялось в ресторане "Голд Сити" в минувшие выходные. На новогоднем утреннике более 80 детей получили подарки на Новый год в рамках акции.

Для ребят устроили настоящий праздник: Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом и провели веселые игры и конкурсы, а ростовые куклы преумножили хорошее настроение всех гостей мероприятия.

"К сожалению, в нашей стране есть нуждающиеся дети, которые остались без попечения родителей, или их семья находится в трудной жизненной ситуации. Благодаря проекту "Неравнодушные" мы смогли внести частичку тепла и радости в сердца детей, ведь они искренне верят и ждут новогоднего чуда", — отметила известная тюменская модель, победительница национального конкурса "Мисс Россия – 2016" Яна Добровольская.

Напомним, в Тюмени были установлены благотворительные елки, на которых висели письма с желаниями детей, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. Все юные тюменцы получили подарки на утреннике.

"Хочу выразить особую благодарность моим друзьям, с которыми мы организовали и провели это мероприятие: это мисс Россия Яна Добровольская, Игорь Политов, Наталья Волкова, Елена Перминова, Марина Добровольская. Также благодарю Алексея Паренкина и Андрея Лабарешных. Спасибо ресторану "Голд Сити" за оказанную поддержку и актерам Тюменского драматического театра", — прокомментировал инициатор акции, сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин.

Организатором мероприятия выступили Центр "Семья" при поддержке медиахолдинга "Радио Западной Сибири", журнала "Стольник", ресторана "Чайка" и гриль-бара "Пожарка", а также ресторан "Голд Сити" (ул. Республики, 281) и паблик "АфишаТюмень|КтоКуда72".