В Викуловском районе проходит олимпиада среди особых детей

Полсотни ребят из восьми школ Викуловского района принимают участие в муниципальном этапе олимпиады для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает "Тюменская линия".

Как рассказала специалист районного отдела образования Наталья Семина, в 2017 году олимпиада посвящена теме единства России. Победителей определяют в четырех номинациях: "Литературное творчество", "Художественное творчество", "Технологическое и техническое творчество", "Исследовательская работа". Ребята, показавшие лучшие результаты, отправятся на региональный этап, который пройдет в Тюмени в январе 2018 года.