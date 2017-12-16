В Викуловском районе проходит олимпиада среди особых детей

15:38 16 декабря 2017
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proobraz27.ru

Полсотни ребят из восьми школ Викуловского района принимают участие в муниципальном этапе олимпиады для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает "Тюменская линия".

Как рассказала специалист районного отдела образования Наталья Семина, в 2017 году олимпиада посвящена теме единства России. Победителей определяют в четырех номинациях: "Литературное творчество", "Художественное творчество", "Технологическое и техническое творчество", "Исследовательская работа". Ребята, показавшие лучшие результаты, отправятся на региональный этап, который пройдет в Тюмени в январе 2018 года.

Теги: образование , дети-инвалиды
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