На площади у Технопарка пройдет праздничная новогодняя программа

Новогодняя праздничная уличная программа пройдет на площади у Тюменского технопарка 23 декабря с 12:00 до 15:00.

Перед началом мероприятия гостей будут ждать две интерактивные площадки, одна из которых это спортивная игра "Снежный дартс", а другая "Веселые старты". Также на площади будут организованы торговые ряды, на которых будут представлены сладости, блины, пироги и горячий чай.

Дом культуры "Водник" подготовил концертно-игровой блок, а фолк-группа "Солнцеворот", Центр культуры и творчества "Тюмень", вокальная студия "Максимум" представят свои творческие номера.

В рамках мероприятия состоится награждение участников конкурса "Тюменский бородач", а также различные конкурсы и показательные выступления Федерации спортивно-прикладного собаководства Тюменской области и Кинологического клуба служебного собаководства.

Организатором конкурса является Центр культуры и творчества "Тюмень" при поддержке департамента культуры города Тюмени.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.