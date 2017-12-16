В тюменской глубинке обновляют дома культуры

Несколько сельских домов культуры откроются в преддверии Нового года в Заводоуковском городском округе Тюменской области после ремонтных работ.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, 14 декабря откроется Дом культуры села Гилево. Его обновление, как и Домов культуры в поселке Центральный и деревне Дронова, проходило в рамках федерального проекта Всероссийской политической партии "Единая Россия" - "Местный дом культуры". За четыре месяца реализации проекта выполнен значительный объем работ.

В финансировании ремонта приняли участие местные сельскохозяйственные предприятия – крестьянско-фермерское хозяйство "Дружба" под руководством И.В. Шишканова и ЗАО "Центральный" (рук. Ваймер А.А).

День открытия Гилевского ДК ознаменуются праздничным концертом. Поздравить сельских жителей со значимым событием приедут представители органов местного самоуправления. На обновленной сцене выступят солисты и творческие коллективы Заводоуковского культурно-досугового центра.

Преобразившиеся очаги культуры станут оригинальным и замечательным подарком для селян к Новому году.