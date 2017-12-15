В Тюмени обсудили ситуацию с проблемным застройщиком таунхаусов

В прокуратуре Калининского округа Тюмени прошло совещание по поводу просрочившего сдачу малоэтажных домов в районе озера Цимлянского застройщика ООО "ЭкоДом Продакшн". Речь идет о пяти малоэтажках, строительство которых компания должна была завершить в апреле 2016 года. Дома до сих пор не введены в эксплуатацию.

"Участники долевого строительства ГП-4 и ГП-5 не были уведомлены о переносе сроков передачи объектов. По этим же домам застройщиком не направлены документы о продлении срока действия разрешения на строительство. В связи с этим прокуратура округа в декабре 2017 года в адрес генерального директора "ЭкоДом Продакшн" внесла представление об устранении нарушений закона", — рассказывают в пресс-службе ведомства.

В ходе совещания с представителями администрации и главного управления строительства Тюменской области обсуждался вопрос финансирования мероприятий по завершению строительства объектов. Вероятно, с участниками строительства ГП-3, ГП-4, ГП-5 будут заключены дополнительные соглашения к договорам участия в долевом строительстве, чтобы перевести их на объекты ГП-1 и ГП-2 с высокой степенью готовности.

Совместно с главным управлением строительства прокуратура посетила строительную площадку ООО "ЭкоДом Продакшн", где проверила темпы и объемы выполненных работ.