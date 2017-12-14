В Тюмени пройдет Science Slam kids

Научно-популярное мероприятие для детей состоится в рамках "Ночи в Технопарке" 16 декабря. На Science Slam kids молодые ученые выйдут к микрофону, чтобы доступно и интересно рассказать о своих исследованиях школьникам. Каждый спикер может рассчитывать лишь на десять минут.

"Вызвать интерес к науке, к своей теме — главная задача выступающих. Победителя выбирает зал: чем громче аплодисменты, тем сильнее реакция. Метод определения громкости тоже строго научный — в ход идет шумомер", — рассказывают в ДТиС "Пионер".

Гостем вечера станет Кирилл Шабалин, ведущий инженер центра робототехники и победитель "Science Slam Тюмень" 2017 года. "Как вычислить плохих ребят, обижающих овощи?" — так звучит тема его выступления.

Мероприятие пройдёт в открытом формате, все желающие могут стать слушателями, принять участие в дискуссиях. Старт мероприятия в 18:30.