Тюменцев ждут на "Ночи в Технопарке"

Образовательная акция "Ночь в Технопарке" пройдет во второй раз в Тюмени 16 декабря. Тюменцев приглашают познакомиться с возможностями инженерного образования и узнать о современных технологиях виртуальной и дополненной реальности.

"В этом году программа "Ночи в Технопарке" будет рассчитана не только на стартаперов, молодых предпринимателей и тех, кто занимается инновациями, но и на более молодую аудиторию — детей и подростков. Это не случайно. Прошлое мероприятие показало, что предложенные нами активности вызывают интерес у широкого круга людей. Мы получили массу положительных отзывов, поэтому теперь, помимо прочего, на "Ночи в Технопарке" будет организована отдельная площадка для дошколят и младших школьников. По-прежнему мы будем рады ребятам из средних и старших классов, студентам колледжей и вузов", — отмечает заместитель директора "Агентства инфраструктурного развития Тюменской области" Ольга Романец.

Гостей ждет экскурсия по Технопарку, мастер-классы по 3D-моделированию и программированию, выставки-презентации робототехники, квест-румы, полигон "РобоКвест" от "ПроектЛаба" Центра робототехники и АСУ Тюменской области, турнир "Science Slam kids". Участники мероприятия смогут познакомиться с технологией виртуальной реальности, узнают что такое VR-театр и смогут виртуально погрузиться в мир различных профессий. На площадке Технопарка будет работать киберспортивная зона.

Начало мероприятия в 18.00.