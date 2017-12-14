Из-за срубленного в центре Тюмени клёна возбуждено уголовное дело

В Тюмени возбуждено уголовное дело из-за вырубки клёна возле ныне реставрируемого объекта культурного наследия "Дом А.П. Деевой", расположенного на улице Республики, 25.

По обращению директора департамента городского хозяйства администрации Тюмени межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку. Было установлено, что клён диаметром 21 см был срублен без необходимого порубочного билета. Размер ущерба, причиненного департаменту, оценили в 200 тысяч рублей.

В полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, совершенная в особо крупном размере) пока в отношении неустановленного лица, сообщает областная прокуратура.