Тюменцы могут выиграть приглашение на новогоднюю ночь в ресторане

Ресторан "GoldCity" ("Голд Сити") запустил предновогодний розыгрыш. Победитель станет обладателем пригласительного на две персоны для празднования Нового 2018 года в ресторане. Счастливчика определят 25 декабря.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно быть подписчиком официальной группы ресторана "ВКонтакте" и сделать репост записи о розыгрыше.

Ведущим новогодних программ будет Эдуард Гангадзе или МС "Кацо". Гостей поздравят Дед Мороз со Снегурочкой, а под новогодней елкой будут ждать подарки. Концертные номера представят саксофонист, студия восточного и эстрадного танцев. Весь вечер и всю ночь зрителей будет развлекать диджей со специальной музыкальной программой.

Напомним, ресторан "GoldCity" находится в живописном уголке Тюмени, по адресу улица Республики, дом 281. В преддверии новогодних праздников в заведении действуют специальные цены на блюда из меню. Так, например, в период с 12:00 до 16:00 можно пообедать с 20-процентной скидкой, провести новогодний корпоратив от 2 700 рублей на одну персону, включая новогоднюю программу, а при заказе доставки блюд из меню действует акция: при заказе трех порций шашлыков одну порцию Вы получаете в подарок.

Подробности по телефону 8(3452) 68-97-97, 8(3452) 68-92-92, на сайте и в официальной группе "ВКонтакте".