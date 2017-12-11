В Исетском районе снят карантин по африканской чуме свиней

С 11 декабря 2017 года на территории Исетского района Тюменской области отменяется карантин по африканской чуме свиней.

Начиная с этого дня в течение шести месяцев на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохраняются некоторые ранее введенные ограничения. Это запрет на вывоз свиней и продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон и запрет закупки свиней у населения.

Напомним, очаг африканской чумы свиней был выявлен в селе Шорохово Исетского района не позднее 10 ноября. В этот же день в районе и на прилегающих территориях постановлением губернатора был введен карантин. Прошли мероприятия по ликвидации очага: изымались свиньи и мясная продукция, были проверены и дезинфицированы все производства, в которых использовалась свинина. СУ СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ "Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений".