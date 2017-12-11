В лесопарке "Затюменский" появятся всесезонные горки

Комплекс развлечений "ГоркиВпарке" откроется в лесопарке "Затюменский" к концу декабря. Он будет включать шесть горок разной высоты, которые будут работать не только зимой, но и летом.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тюмени, высота самых больших горок составит 6,4 и 4,2 метра. будут комплексы и поменьше – по 1,5 метра. Конструкции изготовлены на производстве, имеют сертификаты безопасности, на них разработан конструкторский паспорт, все они соответствуют ГОСТам. Собирают рабочие их непосредственно на месте, монтаж уже начался.

На каждой горке будут закреплены паспорта эксплуатации, где содержатся рекомендации для взрослых и детей. Например, малышам следует кататься в сопровождении родителя.

Трассы для катаний будут радовать горожан любого возраста на протяжении всех зимних каникул. Однако горки предназначены работать не только зимой. Летом эксплуатирующая организация сделает специальное покрытие, и кататься с них можно будет с помощью тюбинга.