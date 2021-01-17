Тюменцам следует проверять горки на безопасность перед катаниями

Тюменцев призывают соблюдать простые правила безопасности во время катаний с горок. В первую очередь перед спуском нужно проверить сооружение, а также быть аккуратными по отношению к другим катающимся.

При катании с горок следует убедиться, что скат и бортики ровные, без щербин, кочек, выбоин и посторонних предметов, а сам спуск не упирается в строения или деревья, не выходит на дорогу. е взбирайтесь напролом на горку, если на ступенях много людей, иначе можно поскользнуться и упасть. При падении валитесь на бок и не вытягивайте руки вперед, а обнимайте ими голову. Голова уцелеет, а кости рук, если и пострадают, то незначительно.

Опасными являются трамплины, на них можно сильно удариться копчиком и повредить позвоночник. Не стоит скатываться гурьбой и сразу за предыдущим человеком, когда он ещё не ушёл со спуска - есть риск удара. Если такая ситуация произошла и после удара в спину некоторое время не могли вдохнуть или выдохнуть, стоит показаться медикам – возможна травма позвоночника. В момент компрессионного перелома боль не настолько сильная, чтобы вспомнить про скорую помощь, а спустя некоторое время она и вовсе может пройти. Кратковременная задержка дыхания – один из симптомов, когда лучше обратиться к врачу. Об этом нужно предупредить и детей.

Если упали на горках или при катании на коньках – не спешите вставать. Сначала попробуйте пошевелить руками и ногами, приподнять голову. Если резкой боли нет – аккуратно поднимайтесь. Но если почувствовали себя плохо – не затягивайте с визитом в больницу, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".