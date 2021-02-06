Тюменцам не следует забывать о правилах безопасности во время активного зимнего отдыха

В последнее время участились случаи травмирования тюменцев во время катания с ледяных горок на так называемых "ватрушках". Несоблюдение элементарных правил безопасности во время катаний на тюбингах и при других видах активного зимнего отдыха может привести к печальным последствиям, напоминают специалисты.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, катание с горок, на коньках, бег на лыжах, даже игра в снежки могут привести к ушибам, вывихам, повреждениям связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, переломам костей рук и ног. По наблюдениям врачей, чаще всего взрослые и дети травмируются при катании с горок.

Перед катаниями нужно убедиться, что покрытие спуска ровное, без щербин, кочек и посторонних предметов, а само оно не упирается в строения или деревья и не выходит на дорогу. Также следует оценить безопасность подъема: не стоит взбираться на горку, если на ступенях многолюдно. В толпе легко поскользнуться, а падение с лестницы чревато переломами лучевых костей.

Если удержать равновесие не удалось, то руками нужно прикрыть голову, а не вытягивать их вперед. Это позволит избежать черепно-мозговой травмы. Чем плавнее место перехода верхней площадки горки в спуск - тем лучше. Удар об острый выступ или трамплин могут привести к компрессионному перелому позвоночника. Такой же травмой может обернуться ситуация, когда в конце спуска один человек на скорости ударяет ногами спину другого. Чтобы этого избежать, нельзя допускать скатывания со склона нескольких людей одновременно.



Во время бега на лыжах или коньках чаще всего травмируются люди, которые занимаются этими видами спорта нерегулярно. Уберечься от травм можно, обращая больше внимания на детали. Каждый раз проверяйте надежность крепления лыж к ботинкам, а саму обувь - на соответствие размера и качество шнуровки. Просите друзей или знакомых страховать вас, если катаетесь неуверенно.



Если падения не удалось избежать – не спешите вставать, сначала попробуйте пошевелить руками и ногами, приподнять голову. Сильная боль, невозможность пошевелить конечностью – повод обратиться за медицинской помощью, пишет "Мегатюмень".