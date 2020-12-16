В Затюменском парке открылись горки

15:48 16 декабря 2020
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В Тюмени открыты ледяные горки в Затюменском парке. Все они разной высоты — от 4 до 6 метров. 

"После завершения работ по заливке обслуживающая организация ежедневно контролирует ледовое покрытие и, чтобы оно было равномерным, в темное время суток подливает воду. Также проводится систематическая работа по очищению от снега и наледи ската, подъемных ступеней и верхней площадки, – рассказал директор службы заказчика по благоустройству Калининского административного округа Иван Хохряков. Сообщается, что он лично испытал качество выполненных работ, скатившись по льду.

По поводу каких-либо замечаний жители могут обращаться в управу Калининского округа по телефону 43-20-46.

Теги: ледяная горка , парк Затюменский
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