Тюменцам напоминают о правилах катания с горок

В Тюмени установили и оборудовали множество горок для катаний на ледянках или тюбинге. Среди них есть как платные, так и бесплатные. Чтобы весело провести время и избежать возможных травм, необходимо следовать правилам безопасности.

Перед спуском следует внимательно изучить требования к средствам катания, так как они могут различаться. Например, ватрушки и ледянки не предназначены для катания с трамплинов — это чревато травмами спины и шейного отдела позвоночника. В этом случае подходящим выбором будут санки или снегокат.

На горках, особенно оживленных, следует помнить несколько важных правил. Во-первых, подниматься только в предназначенном для этого месте. Не нужно и пытаться сделать это там, где навстречу скатываются другие. Съехав с горки, не стоит задерживаться: лучше сразу откатиться или отползти в сторону. Также нельзя перебегать ледяную дорожку, так как высок риск поскользнуться или оказаться на пути человека, который съезжает по ней.

Нельзя кататься на корточках и стоя на ногах. Также не начинайте спуск, если предыдущий катающийся не успел отойти. Если покрытие горки неровное и имеет сколы, то от катаний лучше всего отказаться, пишет "Мегатюмень".