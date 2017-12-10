Тюменский вуз стал призером первого межвузовского чемпионата WorldSkills Russia

Тюменский государственный университет занял третье место в медальном зачёте Первого Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), разделив пьедестал с республикой Татарстан.

В медальный зачет чемпионата вошли вузы из 24 регионов России. На первом месте по количеству медалей студенты столицы, на втором - Челябинской области. Всего финал первого чемпионата собрал свыше 430 студентов со всей страны, и 120 из них представляли столичные вузы, пишут "Аргументы и Факты в Тюмени".

Как рассказал генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" Роберт Уразов, высшие учебные заведения присоединились к движению WorldSkills лишь в этом году, но уже показали хороший результат и вовлеченность.

"Я хочу попросить участников, чтобы вернувшись в родной вуз, вы не только использовали полученный здесь опыт, но и замотивировали других студентов на участие в следующих чемпионатах. Такая преемственность очень важна", - отметил Роберт Уразов.

По словам замминистра образования и науки России Людмилы Огородовой, аналога этим соревнованиям пока нет нигде в мире. "Участники не побоялись предъявить свои умения и навыки на суд экспертов. И теперь каждый знает, в чем он слаб и в чем силён, может самостоятельно моделировать свою карьеру. Именно так зарождаются новые современные механизмы образования", - прокомментировала она.