В Тюмени стартовал общегородской конкурс самиздат-комиксов

Издатели первого тюменского сборника рисованных историй Black Milk объявили о старте городского конкурса фанзинов (самиздат-комиксов). Организаторы принимают от участников сделанные вручную или печатные фанзины любого формата и качества: цветные и черно-белые, абстрактные и конкретные.

Самый главный критерий оценки на конкурсе – чтобы это были именно комиксы, а идея, тема, жанр и размер остаются на усмотрение авторов. А если понадобится помощь – организаторы предлагают даже провести мастер-класс, пишет "Вслух.ру".

Работы принимаются до 29 декабря включительно. В этот день состоится презентация четвертого сборника Black Milk и пройдет награждение победителей конкурса. Узнать подробнее можно в группе Space Cow "ВКонтакте".