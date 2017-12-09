В Тюмени прошел форум, посвященный здоровому образу жизни

Более трехсот специалистов из области медицины, образования и спорта приняли участие в шестом региональном форуме "Здоровье без границ", который организовал департамент здравоохранения Тюменской области, сообщили в пресс-службе губернатора.

Представители разных муниципалитетов Тюменской области, Екатеринбурга, Омска, Кургана, Ханты-Мансийска обсудили вопросы профилактики социально-значимых заболеваний: сахарный диабет, ВИЧ, онкология, туберкулез.

Открывая форум, директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова призвала участников начинать пропаганду здорового образа жизни с себя: больше ходить пешком (например, не пользоваться лифтом в офисах), бросить курить, правильно питаться и тем самым подавать землякам положительный пример.

В рамках форума награждены победители областного конкурса "Лучший по профилактике неинфекционных заболеваний и проведению мероприятий по формированию здорового образа жизни 2017". Дипломы победителей и памятные знаки достались лучшему отделению медицинской профилактики ГБУЗ ТО "Областная больница №13" (с. Исетское), Центру здоровья для детей ГБУЗ ТО "Областная больница №3" (г. Тобольск) и Центру здоровья для взрослых ММАУ "Городская поликлиника №5" (г. Тюмень).

На пленарном заседании и в работе двух коммуникативных площадок специалисты разных регионов обменялись опытом профилактической службы. Участники форума отметили, что приехали не зря, информация, полученная на площадках, была интересной и продуктивной. Многие идеи, почерпнутые из докладов специалистов Тюменской области и коллег-соседей, они взяли на вооружение и обязательно используют в своей работе.