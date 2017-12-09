Тюменцы пойдут в поход по памятным местам

09:31 09 декабря 2017
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ng72.ru

Тюменский военно-поисковый отряд "Кречет" организует 10 декабря поход по памятным местам города, связанным с Великой Отечественной войной. Мероприятие будет приурочено ко Дню неизвестного солдата.

Принять участие в походе смогут все желающие. Около памятников пройдет чтение стихов и пение военных песен, пишет "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Начало, сбор и регистрация участников продлится с 10:00 до 10:30 по адресу Мельничная, 1. Каждому будет выдан атрибут снаряжения солдата – вещмешки, плащи, противогазы, шлемы. Памятный поход начнется у Вечного огня около Текутьевского кладбища и закончится у Вечного огня в районе музейного комплекса имени Словцова. Ориентировочно мероприятие завершится в 15:00.

Организаторы напоминают о необходимости одеваться по погоде, а также советуют взять с собой еду и деньги. Все вопросы можно задать по телефону +7-904-888-03-41.

Теги: Великая Отечественная война , памятники , поход
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