Благотворительный концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Тюмени

9 декабря в Тюмени состоится праздничный благотворительный концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, посвященный Международному дню инвалидов. Проводящееся уже не первый год мероприятие на этот раз пройдет в "Центре татарской культуры".

Концерт проходит по инициативе общественной молодежной реабилитационной организации инвалидов "Оптимист" и тюменской региональной общественной организацией содействия многодетным семьям "Развитие". В программе — выступления представителей региональных организаций социальной направленности, творческие номера воспитанников Центра социального обслуживание "Надежда", ТРООСМС "Развитие", школы будущего "Культура" и артистов "Центра татарской культуры", а также интерактивные конкурсы и игры со зрителями.

"Главная цель мероприятия — создание условий для общения "особенных" детей со своими сверстниками, их социализация и вовлечение в активную творческую деятельность, ведь порой именно этого им так не хватает для гармоничной жизни и полноценной адаптации в обществе", — отмечает президент ОМРОИ "Оптимист" Рашид Хамзин.

Организаторы обещают, что насыщенная программа будет интересна не только людям с ограниченными возможностями и их семьям, но и многим жителям города разных возрастов. Вход на концерт будет осуществляться по пригласительным билетам. Для получения билета необходимо обратиться в ОМРОИ "Оптимист" по телефону 8-999-548-87-97.

Начало мероприятия в 14:00.