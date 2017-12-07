"Дом Пионеров" приглашает покататься на горках и погреться в бане

Традиционные зимние развлечения ожидают посетителей уникального ресторанно-гостиничного комплекса "Дом Пионеров", расположенного в окружении соснового бора под Тюменью.

Любители активного отдыха смогут покататься на катке. На территории комплекса будет действовать прокат коньков. Также "Дом Пионеров" готовит для гостей снежные горки – излюбленное зимнее развлечение детей и взрослых. Чтобы кататься было еще веселее, можно воспользоваться прокатом тюбингов или, как их еще называют, "ватрушек".

Отличное место для отдыха после активных прогулок на свежем воздухе – теплая баня. В распоряжении гостей "Дома Пионеров" имеется банно-помывочный комбинат "ИльичЪ" - это комфортабельный трехэтажный дом с обеденной зоной, спальными комнатами, комнатами отдыха, сауной, бильярдом, а также дизайнерской и удивительно домашней обстановкой. Кроме того, постояльцы могут искупаться в бассейне, посетить финскую сауну или турецкий хамам.

И все это лишь часть возможностей, которые дает "Дом Пионеров" для организации интересного отдыха в кругу друзей и семьи. Ресторанно-гостиничный комплекс находится по адресу: Тюмень, 27 км. Ялуторовского тракта, стр.1/1. Подробности можно узнать на сайте http://www.dompionerov.su/ или по телефону (3452) 21-88-99.