В Тюмени планируют создать пункт обогрева для бездомных

Центр развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" обращается с призывом подарить бездомным дом на Рождество — создать в Тюмени пункт обогрева.

Открытие теплой палатки планируется в дни рождественских святок после 7 января. Она появится благодаря общим усилиям рядом с центром "Милосердие" в Тюмени на ул. Коммунистическая, 70. Если 2400 тюменцев перечислят на счет по 500 рублей, то они подарят теплый дом для бездомных, на который требуется 1 миллион 200 тысяч рублей. Подробности акции можно узнать в группе https://vk.com/miloserdie72.

"Ситуации, в результате которых люди становятся бездомными, разные. Отношение в обществе к ним таково, что многие переключают внимание на собачек и кошечек, считая, что они сами выбрали свой путь и сами виноваты. Но дела обстоят иначе", — отмечает председатель совета центра Андрей Якунин.

По его словам, более 30 процентов причин, почему люди становятся бездомными, приходится на трудовую миграцию: лишившись работы в чужом городе, мигранты остаются без денег и жилья. Их могут избить, украсть у них деньги, телефон. Личный выбор составляет всего 5 процентов. На долю сгоревшего жилья падает 6 процентов.

Около трети причин бездомности возникают из-за семейных конфликтов и желания заполучить недвижимость родственников. Мошенничество и вымогательство составляют 15 процентов. Их жертвами становятся одинокие, пожилые люди, выпускники детских домов, люди с ментальным нарушениями. Восемь процентов — это осужденные, которых родственники выселяют во время отбывания срока.

"Пункт обогрева станет для таких людей настоящим домом, где они смогут переночевать и поесть, переодеться и получить доврачебную помощь, запустить процесс восстановления документов и наладить связи с родственниками. Конечно, результаты и цена дома несопоставимы", — добавил Андрей Якунин.

Пункт обогрева будет действовать с января по март. Это временное сооружение — обогреваемая палатка, рассчитанная примерно на 50 человек. Расчеты говорят, что если за зиму спасти 30 человек от инвалидности в результате обморожений, то для бюджета экономия в год составит около двух миллионов рублей.

Проект пункта обогрева реализуется вместе с государственным учреждением АУСОН ТО "Областной центр реабилитации и ресоциализации".

Кроме того, для людей, оказавшихся в кризисной ситуации и специалистов им помогающих, готовится "справочник бездомного" с участием областных департаментов социального развития и здравоохранения. В нем будут указаны не только адреса, где можно поесть, но и как туда добраться, адрес центра помощи "Милосердие", где можно восстановить документы, где помыться и переодеться, каким образом получить медпомощь.

Реквизиты для перечисления средств: ПАО Запсибкомбанк к. сч 30101810271020000613, БИК 047102613, р.сч. 40703810400990001358.

Номер карты в ПАО Запсибкомбанк 4289187900070532.

Отчет обо всех привлеченных средствах будет обязательно доступен для всех.