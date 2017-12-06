Тюменцы могут представить свои новогодние поделки на конкурс

Прием заявок на конкурс декоративно-прикладного творчества "Новогодний переполох" начнется в Тюмени 11 декабря. Принять участие могут жители и гости города Тюмени в возрасте от четырех лет.

Конкурсные работы будут оцениваться по возрастным группам в одной из номинаций, среди которых декоративно-прикладное творчество (игрушки и изделия из природного материала), художественные ремесла (резьба, роспись, работа с глиной, шитье, вязание, кружево и бисероплетение, вышивка и т.п.), живопись, коллажи и макеты.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 декабря 2017 года. Отправить заявку нужно на адрес электронной почты Klub.okolitsa@yandex.ru. Телефон для справок: 8 (3452) 77-65-15 – Бартоль Иннеса Олеговна.

Работы, выполненные в одной из номинаций конкурса, нужно будет принести в Дом культуры "Водник" (ул. Утешевская, 23) 22 декабря 2017 года с 10 до 18 часов.

Выставка работ и торжественное награждение победителей состоится 23 декабря 2017 года в 13:00 часов на базе ДК "Водник". Участие в мероприятии бесплатное.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.