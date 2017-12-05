"GoldCity" готовит новогоднюю программу для тюменских компаний

Ресторан "GoldCity" ("Голд Сити") предлагает провести вместе предновогодние вечера. С 24 декабря 2017 года гостей заведения будет ждать зажигательная программа и специальные цены на всё меню.

Ведущим новогодних программ будет Эдуард Гангадзе, он же МС "Кацо". Гостей поздравят Дед Мороз со Снегурочкой, а под новогодней елкой будут ждать подарки. Концертные номера представят саксофонист, студия восточного и эстрадного танцев. Весь вечер зрителей будет развлекать диджей со специальной музыкальной программой.

Провести новогодние корпоративы можно от 2700 рублей на одну персону, включая развлекательную программу и вкусный ужин. Новогодняя ночь обойдется посетителям в 3 500 рублей на одну персону. Интерьер ресторана представлен в классическом, выдержанном стиле. Разместиться гостям можно в двух залах, один из которых на 200 человек, а другой на 400. В меню представлены различные мясные блюда, в том числе, приготовленные на огне, а также салаты, выпечка, закуски, пицца, большой выбор напитков.

Подробности - в официальной группе "ВКонтакте" и на официальном сайте. Контактные телефоны 8(3452) 68-97-97, 8(3452) 68-92-92.