В рамках музыкального фестиваля Дениса Мацуева откроется выставка художника Александра Павлова

Персональная выставка произведений заслуженного художника России Александра Павлова пройдет в рамках музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Тюменской филармонии, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

На выставке будет представлено уникальное собрание пейзажей известного мастера, талантливого живописца, покорившего сердца многочисленных зрителей в России и за рубежом.

Александр Павлов – продолжатель лучших традиций русской классической школы живописи. Его картины из фондов Русского музея экспонируются на престижных выставках музея рядом с полотнами классиков русской живописи Левитана, Саврасова, Васильева, Куинджи, Шишкина. В 2008 году Александр Павлов был удостоен звания "Заслуженный художник России". Павлов – единственный тюменский художник, чьи работы выставлены в Русском музее.

С 2001 года выставки Александра Павлова традиционно проходят в Тюменской филармонии в рамках фестиваля искусств "Алябьевская музыкальная осень", а с 2012 года – в рамках музыкального фестиваля Дениса Мацуева.

Отметим, что в этом году музыкальный фестиваль Дениса Мацуева пройдет в Тюменской филармонии с 16 по 18 декабря. Билеты еще можно приобрести в кассах филармонии или на сайте.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.