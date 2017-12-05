Cорок тюменцев приняли участие в очном туре конкурса "Лидеры России"

В Екатеринбурге с 3 по 6 декабря прошел очный полуфинал конкурса "Лидеры России" Уральского федерального округа.

Полуфинал УрФО собрал 276 перспективных лидеров, в том числе из Свердловской области – 125, Челябинской области – 67, Курганской области – 3, Тюменской области – 40, Югры – 25 и Ямала – 16 участников, успешно прошедших дистанционный этап тестирования. Лучшие представители федерального округа войдут в команду из 300 самых перспективных лидеров России со всей страны, которые встретятся на финальном этапе конкурса в Москве в феврале 2018 года.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, являясь одним из наставников конкурса, приехал поддержать участников полуфинала в УрФО вместе с членами наблюдательного и экспертного совета.

В день открытия полуфинала в Екатеринбурге губернатор Тюменской области Якушев провел мастер-класс на тему "Современные технологии управления региональным развитием". рассказал, как строятся команды для управления развитием регионов России и какие задачи решают управленцы, а также выделил основные критерии отбора руководителей. По мнению политика, наряду с профессиональными компетенциями современный лидер должен обладать определенными личностными качествами, в том числе способностью выстраивать коммуникации. "Если человек не может выстраивать коммуникации, ему очень тяжело будет работать, тяжело возглавлять проекты и управлять командой. Поэтому умение выстраивать коммуникации – это одно из основных требований", – пояснил Владимир Якушев.

Примерно вот так это было:

Мастер-класс губернатора Тюменской области высоко оценил руководитель конкурса "Лидеры России", проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров: "Это было фантастическое выступление, которое заряжает энергией и дает очень широкое понимание тех задач, которые стоят перед большим руководителем".

Алексей Комиссаров - о роли наставников конкурса "Лидеры России": "Когда мы планировали этот конкурс, то думали, что главная их задача будет состоять в работе с победителями после финала. Но то, что мы видим сейчас, включая выступление Владимира Владимировича Якушева, говорит о том, что свои функции наставники начинают выполнять гораздо раньше, – сказал Комиссаров. – Список наставников еще не закрыт, он будет пополняться теми людьми, которые многого добились в жизни, которым есть чем поделиться".

По информации пресс-службы губернатора ТО.