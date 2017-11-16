Тюменцы хотят стать руководителями нового поколения

В открытом российском конкурсе "Лидеры России" участвуют 1 149 жителей Тюменской области - около 14% от общего числа конкурсантов из Уральского федерального округа. По числу участников Тюменская область вошла в тройку самых активных регионов УрФО, а всего округ представляли 7 934 конкурсанта.

В первых трех тестах дистанционного этапа Всероссийского конкурса #ЛидерыРоссии приняли участие 78 170 человек. Они прошли тест на общие знания, на числовые способности и тест на вербальные способности. 15 ноября оглашены итоги первого тура - во второй этап прошли 12 500 лучших участников. Следующий тест - на на управленческий потенциал. Дистанционного отбор завершится 22 ноября объявлением результатов.

После этого стартуют очные региональные полуфиналы. Участники из УрФО съедутся в Екатеринбург, где конкурс пройдет с 3 по 6 декабря. Сильнейшие встретятся на финале в Москве в начале 2018 года.

300 финалистов получат индивидуальные образовательные гранты в размере 1 млн рублей. 100 из них станут победителями, которых ждет целый год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.

Конкурс "Лидеры России" организован Администрацией президента России. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев вошел в число наставников на этом конкурсе. Консультировать участников также будут руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, актер, режиссер, продюсер Федор Бондарчук, председатель правления и генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, мэр Москвы Сергей Собянин и другие – в списке наставников 65 фамилий. как отмечает пресс-служба тюменского губернатора, помимо Владимира Якушева, наставниками выбраны всего шесть глав регионов.