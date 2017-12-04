Стипендиаты фонда "Новые имена" выступят с Денисом Мацуевым

Ежегодно в рамках музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Тюменской филармонии проходит концерт с участием стипендиатов межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена" им. Иветты Вороновой. В этом году выступление состоится 17 декабря, начало в 14:00.

Благотворительная программа "Новые имена" создана для поиска и поддержки молодых талантов. В 1992 году для развития деятельности программы был основан фонд "Новые имена". Инициатором его создания, душой и бессменным руководителем до последних дней своей жизни была Иветта Воронова. В 2008 году президентом фонда избран Денис Мацуев.

За пять последних лет более 30 юных тюменских дарований получили стипендиальную поддержку фонда и профессиональные консультации ведущих профессоров и признанных музыкантов российской исполнительской школы.

Стипендиаты фонда "Новые имена" подтверждают свой талант постоянным и результативным участием во всероссийских и международных конкурсах, таких как Молодежные дельфийские игры России, общероссийский конкурс "Молодые дарования России", а также участием в образовательных программах центра "Сириус" (Сочи).

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.