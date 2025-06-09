Тюменскую "Подземку" расписали к официальному открытию

Фото ТАРКИ

Фестиваль граффити провели в минувшие выходные в новом арт-пространстве "Подземка", которое находится на втором ярусе парковки у набережной и будет официально открыто в День молодежи, 28 июня.

Участниками фестиваля стали более двадцати райтеров из Тюмени, Сургута, Екатеринбурга, Красноярска и Москвы. Два дня они "формировали" характер андеграундной локации, желая придать ей образ подземного метро.

Гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев отметил, что "Подземка" получается разной: яркой, креативной, интересной, содержательной. На стенах и конструкциях отражаются стили – от классики до современности. "Это место создается сообществами для горожан и гостей города. И фестиваль граффити – пример, как можно внести вклад в его формирование", – пояснил Краев.

Куратор фестиваля Андрей Маклаков сказал, что ему еще сложно осознать масштаб, но впечатления от мероприятия самые приятные:

Нас поддержало много гостей фестиваля, которые приехали познакомиться с работами. Самые теплые отзывы – от сообществ, которые увидели, как здесь все поменялось, и уже хотят проводить тут свои события. Лично для меня особенно ценно, что райтеры почувствовали свою причастность к изменению городской среды, прокачали свои скиллы и познакомились. Это и есть жизнь комьюнити.

Организатор, идейный вдохновитель "Подземки" Александр Шмонин главным в создании пространства считает энтузиазм сообществ:

Люди откликнулись и пришли поддержать площадку буквально на энтузиазме! Это граффитчики, брейкеры, DJ, фотографы, видеографы – все. Спасибо администрации Тюмени и ТАРКИ за включенность и возможность создавать новое пространство. Дальше – больше.

Ранее Краев рассказал, что в "Подземке" городские сообщества смогут проводить разнообразные мероприятия, в том числе выставки, различные баттлы, ретро-автопоказы, лекции и мастер-классы, музыкальные лайвы, ярмарки, встречи, обучения, киноклубы. Так, 8 июня в локации проводили баттл брейкдансеров, слушали музыку приглашенного DJ и оценивали стиль демокаров на выставке. До официального открытия в "Подземке" пройдет еще серия подготовительных мероприятий. Оператором пространства является Тюменское агентство развития креативных индустрий.

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