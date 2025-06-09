Жительница Тюмени перевела мошенникам 2,8 млн рублей

В Тюмени расследуют дело о хищении 2,8 млн рублей у жительницы Тюмени, которая после звонков мошенников, представившихся ей работниками Почты России и Банка России, перевела на указанный ими "безопасный счет" 2,8 млн рублей, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Женщина оказалась одной из 88 пострадавших от рук мошенников на прошлой неделе жителей Тюменской области, которые в совокупности потеряли более 22 миллионов рублей.