Жительница Тюмени перевела мошенникам 2,8 млн рублей

11:20 09 июня 2025
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В Тюмени расследуют дело о хищении 2,8 млн рублей у жительницы Тюмени, которая после звонков мошенников, представившихся ей работниками Почты России и Банка России, перевела на указанный ими "безопасный счет" 2,8 млн рублей, сообщили в прокуратуре Тюменской области. 

Женщина оказалась одной из 88 пострадавших от рук мошенников на прошлой неделе жителей Тюменской области, которые в совокупности потеряли более 22 миллионов рублей.

Теги: мошенники , прокуратура
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