Проект #моямечта72 стартовал в Тюмени

В Тюмени стартовала первая акция "Семь новогодних чудес Тюмени" в рамках проекта #моямечта72.

Первая достопримечательность города, у которой жители смогут загадать желание - памятник "Полюбите собаку", расположенный рядом с Цветным бульваром, возле ЦУМа.

Чтобы стать участником акции необходимо сделать фотографию рядом с памятником и запечатлеть на снимке, как вы держите щенка за лапу или что-то шепчете ему на ушко и не забыть бросить монетку, ведь под новый год мечтают не только люди, но и животные.

Фотографию нужно выложить в альбом #моямечта72 "ВКонтакте" с хештегом #моямечта72.

Организатором акции является Центр культуры и творчества "Тюмень" совместно с Департаментом культуры города Тюмени.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени “Центр культуры и творчества “Тюмень” создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ “Тюмень” объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества “Торфяник”, Дом культуры “Орфей” и Дом культуры “Водник”. Директор учреждения — Сергей Трифонов.