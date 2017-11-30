Тюменцы смогут исполнить мечты, посетив достопримечательности города

Центр культуры и творчества "Тюмень" совместно с департаментом культуры Тюмени запускает проект "Моя мечта 72", который будет реализован серией акций в течение всего 2018 года. Целью акции является знакомство жителей и гостей города с памятными местами Тюмени и известными жителями, внесшими вклад в развитие города или района.

Первая акция "Семь новогодних чудес Тюмени" стартует 2 декабря. Жители города смогут загадать желание, оказавшись у одного из семи новогодних чудес Тюмени. Каждый четверг и субботу будет выходить история об одной из интересных достопримечательностей города. В ней расскажут, какое желание может исполниться, если вы посетите это место и выполните задание.

Отправить фотоконтент с исполнением определенного задания и с хэштегом #МояМечта72 можно будет на адрес электронной почты Центра культуры и творчества "Тюмень" tzkit@yandex.ru. После отправки выполненного задания вы автоматически станете участником акции. На протяжении всех новогодних и рождественских праздников ваша мечта может исполниться. Подробности в официальной группе "ВКонтакте".

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени “Центр культуры и творчества “Тюмень” создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ “Тюмень” объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества “Торфяник”, Дом культуры “Орфей” и Дом культуры “Водник”. Директор учреждения — Сергей Трифонов.