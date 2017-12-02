Вера Кубочкина представит альмонах, посвященный тюменской военной истории

Тюменский журналист и краевед Вера Кубочкина презентует новый выпуск альманаха "ЛИК", посвященный страницам тюменской военной истории, 6 декабря, пишет "Вслух.ру".

Как отмечают издатели, новый выпуск "Дорогами Победы : страницы Тюменской военной истории 1941-1945" не похож на предыдущие, так как представляет собой авторский сборник тюменского журналиста и краеведа Веры Кубочкиной.



Автор рассказывает о тюменцах-героях войны, о вкладе в победу тюменских предприятий и организаций. Важное место в сборнике занимают личные воспоминания В. Н. Кубочкиной о военном времени.



На презентацию приглашены известные тюменские краеведы, историки, журналисты, люди с которыми Вера Николаевна работала, герои ее статей, а также все те, кто внес вклад в создание этого альманаха.



Презентация состоится по адресу ул. Первомайская, 14, 6 декабря в 15.00, вход свободный. Издание уже доступно для скачивания по ссылке http://bit.ly/2AQW9Nt.