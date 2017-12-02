Мам Тюменского района поздравили с праздником

Более 20,5 тысяч семей проживают в Тюменском районе, в них воспитываются свыше 27 тысяч детей. Многие мамы являются настоящими примерами для подражания, пишет "Мегaтюмень".

"Особого уважения заслуживают многодетные и приёмные матери, мамы детей-инвалидов – за их самоотверженный труд, душевную щедрость и сердечность", - отметила глава администрации Тюменского района Светлана Иванова, поздравляя жительниц муниципалитета с Днем матери.

На днях в селе Онохино Тюменского района состоялся районный праздник для женщин, которые являются примером подражания не только для своих детей, но для всех окружающих.

Среди них - Надежда Лазарева. Двое внучат ее остались без мамы. Она подарила им тепло родной души, поставила внуков на ноги. Сейчас у них своя жизнь, но Надежда Филипповна не остается в стороне, помогает воспитывать уже правнучку. Несмотря на сложные жизненные, семейные ситуации, Надежда Филипповна занимается общественной работой, вот уже 11 год она является бессменным председателем первичной организации общества инвалидов в поселке Винзили, сообщает Управление информационной политики и информатизации АТМР.