Руслан Кухарук поздравил тюменок с Днём матери

Глава Тюмени Руслан Кухарук поздравил жительниц города с замечательным праздником - Днём матери.

"Всех мам поздравляю с праздником! Мама с нами с первых секунд нашей жизни, всегда сопровождает, оберегает, всегда придёт на помощь, посоветует, подскажет, выслушает. Дорогие наши! Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Спасибо, что вы есть!" - обратился к тюменкам Руслан Кухарук в своём Instagram.