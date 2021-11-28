Руслан Кухарук поздравил тюменок с Днём матери

Глава Тюмени Руслан Кухарук поздравил жительниц города с замечательным праздником - Днём матери.
"Всех мам поздравляю с праздником! Мама с нами с первых секунд нашей жизни, всегда сопровождает, оберегает, всегда придёт на помощь, посоветует, подскажет, выслушает. Дорогие наши! Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Спасибо, что вы есть!" - обратился к тюменкам Руслан Кухарук в своём Instagram.
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