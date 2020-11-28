В Тюмени не ожидается изменения цен на букеты ко Дню матери

Тюменские флористы готовятся к очередному цветочному буму, который ожидается традиционно ко Дню матери. В этом году праздник отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Однако изменения цен в связи с повышенным спросом в Тюмени не ожидается.

Как рассказала флорист тюменской цветочной мастерской, среди предзаказов ко Дню матери лидируют розы – они всегда вне конкуренции, вечная классика. Популярны также эустомы. ранункулюсы, каллы, гортензии и гиацинты.

В тренде оформление букетов в японском стиле. Они повторяют естественные природные формы и за счет этого очень привлекательны, пишет "Тюменская область сегодня".

Чтобы продлить жизнь и бодрый вид букету, эксперты советуют использовать следующие лайфхаки: необходимо часто менять воду в вазе, периодически подрезать низ стеблей цветков наискосок, а в качестве универсальной подкормки использовать порошок "Кризал", который продлит срок годности срезанных цветов.

Отметим, следующий повышенный спрос на цветы и букеты флористы ждут к новогодним праздникам.