Что подарить учителю на День знаний

При выборе букета учителю на 1 сентября неизменными остаются тренды: яркость, использование сезонных цветов и теплых осенних оттенков, рассказала флорист Олеся Тимофеева.

Композиции из органических и сезонных цветов – астр, георгинов, хризантем – поддерживают местных производителей. Также в моде использование экологичных и натуральных материалов упаковки – крафтовой бумаги, джута.

Простые и стильные букеты из нескольких видов цветов становятся все более популярными. Плюс такого подхода – удобство и экономия.

Добиться уникальности можно, используя необычные, редкие, экзотические цветы, оригинальную и броскую упаковку или включив в состав декоративные элементы, фрукты и даже овощи, что, кстати, не противоречит "сезонности".

Символичное оформление придает изюминку подарку. Так, для учителя литературы идеальным вариантом будет композиция, оформленная в виде книг или с использованием страниц старых романов. В букете для математика можно использовать мелкие цветы, собранные в геометрические формы. Популярностью пользуются открытки, записки с поздравлением или символические подарки к цветам, сообщает Тюменская область сегодня.