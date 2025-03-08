Агрономы раскрыли секреты сохранения цветущего букета

"У каждого вида цветка свои условия к освещению и температуре воды, - рассказали агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области. - Перед тем как поставить ваш букет в воду, снимите оберточную упаковку, поскольку она препятствуют поступлению воздуха, и стебли начинают загнивать".

Емкость для композиции должна быть свободной, чтобы стеблям было не тесно. Нижние стебли цветов должны быть освобождены от листьев. Мягкая ткань листьев быстро загнивает в воде и способствует размножению бактерий, что приводит к ранней гибели цветка.

"Ежедневно меняйте воду в вазе, мойте саму вазу и стебли цветов, подрезайте стебли на 1-2 см, это не даст бактериям быстро размножиться. Косые срезы делают для всех цветов с твердыми стеблями, и ровные для мягких травянистых, например, тюльпанов и нарциссов", - говорят эксперты.

Комфортная температура в помещении, где стоит композиция +18-19 градусов. Не надо ставить букет вблизи обогревательных приборов, также надо проследить, чтобы не было сквозняков. Не стоит ставить вазы с цветами рядом с фруктами, которые выделяют этилен, газ, ускоряющий увядание цветов, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Если вам подарили тюльпаны, налейте в вазу небольшое количество холодной воды, можно с кубиками льда. Воду меняем ежедневно, а стебли подрезаем. Для предотвращения загнивания, бросьте в емкость несколько кристалликов марганцовки, - советуют специалисты. - Розы предпочитают ежедневное опрыскивание. Выбирайте вазу такой высоты, чтобы две трети цветочных стеблей оказались в воде. Удаляйте листья и шипы, находящиеся ниже уровня воды. Для сохранения такого букета как можно дольше, растворите полтаблетки аспирина. У мимозы концы стеблей слегка отбивают молотком и удаляют листья с их нижней части. Чтобы цветки мимозы поскорее раскрылись - подержите их несколько секунд над горячей водой".