Стало известно, какие цветы простоят дольше всего

Фаворитом среди стойких весенних цветов являются хризантемы. Лучше выбирать не кустовые, а одноголовые хризантемы.

– Из хризантем лучше всего стоят такие сорта как Антонов, Деко и Анастасия. У этих цветов красивые и крупные "бокалы" белого или желтого цвета. Преимуществом является также то, что они довольно неприхотливы в уходе, — отмечает Валентина Погорельцева.

Тюменка добавляет, что продлить жизнь хризантемам можно, удалив нижние листья, которые стоят в воде, чтобы не происходил процесс их гниения.

Еще одним хорошим решением станут лилии. Если приобрести цветы с закрытыми бутонами, можно наслаждаться их красотой в течение месяца. Но есть нюансы. Лилии имеют довольно выраженный аромат и могут вызвать аллергические реакции у некоторых людей. Чтобы продлить жизнь этим прекрасным цветам, в воду нужно добавить немного сахара.

Также хорошо стоят тюльпаны. Их необходимо выбирать с закрытым бутоном и обязательно держать в холодной воде с добавлением льда или снега. Прекрасно стоят ландыши. Но их тяжело найти в цветочных магазинах.

Чуть быстрее начнут вянуть статица, мимоза, ирисы и эустома. Причем статицу и мимозу часто оставляют как сухоцвет, они прекрасно сохраняют форму в таком виде. Ирисам тоже можно продлить жить, удаляя старые цветы при цветении новых.

А вот всеми любимые розы долго не простоят, особенно это касается тех цветов, которые были выращены в теплице. По мнению Валентины, среди роз лучше выбирать сорта Кении, которые не завянут на следующий день и будут радовать своим сладким ароматом.

Хуже всего сохраняются крокусы и нарциссы, - сообщает Мегатюмень.