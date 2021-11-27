Детсадовцы из Голышманово смастерили открытки ко Дню матери

Воспитанники Голышмановского детского сада №1 "Алёнушка" приняли участие в акции "Открытка маме своими руками" в рамках проекта "Тепло наших рук" благотворительного фонда "НАШЕ ВРЕМЯ". Готовые открытки отправила по почте, их разнесут адресатам 28 ноября, в День матери.

"Я разукрасил розы в разные цвета, чтобы было веселенько. Мою маму зовут Таня, она у меня уважительная и любезная. Мы вместе делаем уборку, я могу помыть посуду и пропылесосить. Мама довольна, когда я помогаю ей. Вечером любим посмотреть телевизор. Мама всегда желает мне спокойной ночи и читает сказки, моя любимая — про волка и семеро козлят. Хорошая там мама-Коза, заботливая, смелая и любит детей. На праздник своей маме подарю ещё бумажные сердечки и стишок выучил для неё", - поделился дошкольник Серёжа Алмазов.

На открытки ребяа наклеили марки, подписали в строке "Кому" - МАМЕ. А затем сложили оформленные по всем правилам открытки в сумку настоящего почтальона, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".