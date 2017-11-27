С ТИУ взыскали 100 тысяч рублей за стихийную свалку

Тюменские приставы взыскали с тюменского вуза 100 тысяч рублей в пользу Росприродназора.
В начале лета в природоохранную прокуратуру пожаловались на стихийную свалку на базе отдыха "Олимпия" в Винзилях. Мусор сваливали на участке, который относится к категории особо охраняемых. Территория была предоставлена в пользование Тюменскому индустриальному университету.
"Руководство университета ликвидировало свалку, но задолженность за несоблюдение экологических требований осталась. Было возбуждено исполнительное производство, судебный пристав разъяснил руководству университета последствия неисполнения судебного решения в установленный законом срок. Должник не исполнил возложенные на него судом обязательства в добровольном порядке. После повторного посещения вуза задолженность погасили", — сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
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