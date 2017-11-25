Конкурс "Золотой микрофон" завершился в Тюмени гала-концертом

Городской конкурс детского и юношеского творчества "Золотой микрофон" завершился торжественным концертом и награждением победителей. Мероприятие состоялось в Доме культуры и творчества "Торфяник".

Как рассказали в Центре культуры и творчества "Тюмень", в этом году в фестивале приняли участие 1785 человек, среди которых воспитанники детских садов, подростковых клубов, домов культур, учащиеся общеобразовательных школ и школ искусств, профессиональные колледжи, училища и техникумы, а также участники творческих коллективов города Тюмени.

На торжественном закрытии конкурса с приветственным словом выступила заместитель директора департамента культуры администрации Тюмени Вероника Кирюшина. В своей речи она подчеркнула, что конкурс – это хорошее начало творческого пути для юных талантов, ведь имена тюменских певцов, музыкантов, танцоров знают далеко за пределами округа и района и многие из них с успехом выступают на областных, Всероссийских, международных конкурсах. Вероника Кирюшина поздравила всех участников конкурса с праздником и пожелала творческих побед.

Открывали гала-концерт воспитанники дворца творчества и спорта "Пионер" ансамбль народного пения "Родничок", продолжили выступления коллективы Центра современного искусства "Ботуа", детской школы искусств "Гармония", ДКиТ "Торфяник", ДК "Орфей", Центра русской культуры, молодежного театра "Ангажемент", ДК "Нефтяник", студии современного вокала "Максимум" и театра танца "Дегор".

Жюри выбрали сто двадцать лауреатов городского конкурса в различных номинациях, таких как народный танец, эстрадный танец, современный танец, народный вокал, эстрадный вокал, академический вокал, хоровое пение, инструментальное исполнительство на русских народных инструментах, оригинальный жанр. Никто из ребят не остался без наград, жюри вручили дипломы, как лауреатам, так и участникам конкурса.

Особую благодарность организаторы конкурса выразили партнерам мероприятия: директору негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования "ИнТех" Андрею Коротченко и студии фотопечати "ProФото".

Напомним, учредителем городского конкурса детского и юношеского творчества "Золотой микрофон" является департамент культуры администрации Тюмени, организатором Центр культуры и творчества "Тюмень". Конкурс прошел на нескольких площадках, среди которых ДК "Орфей", ДК "Водник" и основное место проведения мероприятия ДКиТ "Торфяник".

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения — Сергей Трифонов.