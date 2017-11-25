Тюменских детей учат правилам безопасности в Интернете

Информацию о том, какие опасности могут подстерегать детей и взрослых в сети, узнали участники Единого урока безопасности в Интернете, который прошел в Тюмени.

Также специалисты проекта "Безопасный интернет: Киберпатруль Тюменской области" объяснили, почему от мошеннических действий могут пострадать взрослые, пишет "Мoй пoртал".

Спикерами встречи выступили Председатель комитета молодежной политики Департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени Алексей Краев, главный редактор и руководитель сайта Moi-portal.ru, куратор проекта "Кибер патруль Тюменской области" Ксения Мальгавка, Заместитель директора по организационно-методической работе Государственное автономное учреждение Тюменской области Областного центра профилактики и реабилитации Ольга Курганова.

Детям рассказали, что не рекомендуется публиковать информацию, которая может привести к вам преступника. Это относится к геотегам фотографий, постов о том, что ребёнок находится один дома, адрес дома и любые контактные данные.

С осторожностью нужно пользоваться компьютерами в общедоступных местах: будь то устройства в компьютерных классах школ, гимназий и университетов, вокзалов и аэропортов и так далее. По возможности, не заходите на личные страницы в социальных сетях и, если это всё же необходимо, не забывайте нажать кнопку "Выход". Не сохраняйте пароли на чужих устройствах.

Что касается взрослых пользователей, им участники встречи посоветовали проверять всю информацию о сборах средств на лечение больных детей и инвалидов. Как правило, с участниками реальных благотворительных акций, информация о которых распространяется в соцсетях, можно связаться по телефону.