Минстрой просит тюменцев рассказать о городской среде

Тюменцам предлагают поучаствовать в опросе, проводимом министерством строительства и ЖКХ РФ, и рассказать о проектах благоустройства, которые реализуются в городе.

Опрос доступен на сайте ведомства. По результатам опроса будут учтены замечания и предложения по улучшению качества реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта, в том числе повышена степень вовлечения населения и его взаимодействия с органами государственной власти. Проведение подобных опросов обеспечивает обратную связь между чиновниками и обществом, повышается эффективность работы.

Среди предложенных вопросов – вопросы о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, оценка изменений в отрасли, участие в мероприятиях по благоустройству городов и другие, пишет "Тюмeнская линия".