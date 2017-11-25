Минстрой просит тюменцев рассказать о городской среде

09:32 25 ноября 2017
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sdelanounas.ru
| Фото: sdelanounas.ru

Тюменцам предлагают поучаствовать в опросе, проводимом министерством строительства и ЖКХ РФ, и рассказать о проектах благоустройства, которые реализуются в городе.

Опрос доступен на сайте ведомства. По результатам опроса будут учтены замечания и предложения по улучшению качества реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта, в том числе повышена степень вовлечения населения и его взаимодействия с органами государственной власти. Проведение подобных опросов обеспечивает обратную связь между чиновниками и обществом, повышается эффективность работы.

Среди предложенных вопросов – вопросы о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, оценка изменений в отрасли, участие в мероприятиях по благоустройству городов и другие, пишет "Тюмeнская линия".

Теги: городская среда , строительство , ЖКХ , опрос
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