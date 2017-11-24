"КинЗА" в Тюмени завершится показом "Раскаленного хаоса"

Три документальных фильма российских кинематографистов увидят тюменцы в заключительный день VIII Международного фестиваля "КинЗА", 25 ноября.

В "Моей территории" зрителям покажут "Последний парад "Беззаветного" Татьяны Скабрад, "Велком ту пирамида" Ивана Твердовского, "Раскаленный хаос" Сергея Дебижева.

Как отмечают организаторы в основе фильмов лежат истории, культурные явления и судьбы, которые имели место быть в реальности.

Отметим, что VIII Фестиваль документального кино "КинЗА" предлагает зрителю лучшее из того, что было показано на российских и международных кинофестивалях. В 2017 году тюменцы увидят более 100 фильмов-победителей самых престижных фестивалей в области документалистики.

Мультицентр "Моя территория" расположен по адресу: ул. Ванцетти, 1. Показ пройдет с 17:00 до 20:00. Вход на все мероприятия проекта свободный.

Необходима предварительная регистрация по телефону коворкинга "Моя территория": 68-96-96 или в группе во "Вконтакте": https://vk.com/coworking_tmn.