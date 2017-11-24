Викуловские растениеводы научились безопасной работе с агрохимикатами

17:42 24 ноября 2017
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сельхозпортал.рф

Специалисты аграрного университета Северного Зауралья провели обучающие занятия для двадцати растениеводов Викуловского района Тюменской области. Обучение затронуло 16 тем, главная из них - безопасность обращения с гербицидами и агрохимикатами, пишет "Тюмeнская линия".

"Наука не стоит на месте, и особенно это касается работы с гербицидами. Если раньше, чтобы обработать 500 гектаров, их нужно было две-три тонны, то сейчас – два-три килограмма. Меняются и условия применения гербицидов, требования к хранению, ужесточается контроль – обо всем этом должны знать наши аграрии", - рассказал главный агроном районного управления сельского хозяйства Анатолий Парыгин.

Специалисты также затронули новшества в законодательстве по охране труда и технике безопасности в сельхозпроизводстве. В последний лекционный день слушатели курсов сдали зачет и получили удостоверения.

"Теперь они могут полноценно работать со средствами защиты растений. Главное – помнить, что без них очень сложно получить качественный урожай", - заключил Анатолий Парыгин.

Теги: Викуловский район , АПК
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