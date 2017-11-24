Маленькие тюменцы с ограниченными возможностями учатся общению в театре

В Тюмени 22 ноября в МТЦ "Космос" прошел мастер-класс для детей с ограниченными возможностями. Его провела режиссер и руководитель театральной студии "Здесь хорошо" Виктория Лаптева.

Молодежный театральный центр объединил усилия с Ассоциацией логопедов Тюменской области и центром "Семья" ради реабилитации детей с психоречевыми нарушениями и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Преподаватель ТюмГУ, председатель региональной ассоциации логопедов Галина Криницына разработала программу, аналогов которой нет в России. Эта технология – третья ступень реабилитации, где ребенка учат применять на практике навыки, полученные во время многолетних занятий с логопедом. Программа состоит из четырех курсов, среди которых есть "логопедическая театральная студия".

"Мы учим ребенка брать на себя роли, а где как не в театре лучше всего реализуется эта задача. На мой взгляд, театр – это синхронизация речи, движения, эмоций. В театре в игровой форме ребенок пробует брать на себя обязательство (роль) и выполнить его. Только в таком случае знания, полученные на коррекционных занятиях, перерастут в навыки социального общения", – отмечает Галина Криницына.

В "Космосе" впервые попробовали приблизится к этому формату и начали с мастер-класса по актерскому мастерству. Режиссёр Виктория Лаптева проводила занятие как для детей, так и волонтеров центра "Семья":

"В начале мы делали импульс, чтобы у участников мастер-класса включилось внимание и понимание, что есть рядом партнер, ощутили их и попробовали выстроить один общий ритм. Ребята неплохо его сделали. С упражнением "зеркало" все было намного сложнее, потому что оно требует больше концентрации, которой детям пока ещё не хватает. Поэтому в ходе мастер-класса я немного сменила концепцию и сделала тренинг более игровым, что нашло положительный отзыв у ребят, а именно улыбки, понимание, принятие места и происходящих событий", – рассказывает Виктория Лаптева.

В пресс-службе "Космоса" отмечают, что продолжат работу в этом направлении.