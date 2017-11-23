Тюменская филармония укрепляет сотрудничество с Денисом Мацуевым

Директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов в преддверии музыкального фестиваля Дениса Мацуева рассказал в интервью о подробностях и планах этого грандиозного культурного события.

— Когда тюменцы услышат Дениса Мацуева?

Фестиваль Дениса Мацуева проходит во многих городах России, предоставляя слушателям уникальную возможность познакомиться с выдающимися музыкантами и коллективами. В Тюмени фестиваль проводится с 2012 года. В этом году пройдет с 16 по 18 декабря. Для нашего города это особый, масштабный творческий проект.

— Расскажите об истории фестиваля.

Содружество между Тюменской филармонией и Денисом Мацуевым имеет давнюю историю. В 2011 году выдающийся музыкант впервые провел в Тюмени свой фестиваль "Крещендо". В дальнейшем, организуя в нашем городе собственные выступления и выступления именитых коллег, предложил свою помощь в выборе рояля для большого концертного зала Тюменской филармонии. Он специально съездил в Гамбург на знаменитую фабрику "Стейнвей" и выбрал из предложенных тот рояль, который сегодня звучит в зале им. Ю. Гуляева, восхищая слушателей своим благородным тембром.

С тех пор этот замечательный музыкальный праздник – Фестиваль Дениса Мацуева – проводится регулярно, но программа каждого года имеет свои особенности, принося новые творческие сюрпризы для наших слушателей.

— Чем отличается этот фестиваль от предыдущих, в чем его особенность?

Отличительная черта первого концерта фестиваля 2017 года состоит в том, что в нем принимают участие победители открытого всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица": Елисей Мысин (фортепиано), Катя Филимонова (ударные), Софья Тюрина (саксофон). Это те талантливые дети, которые в будущем составят славу отечественного музыкального исполнительства. В концерте принимает участие Тюменский филармонический оркестр и его художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков.

— Расскажите о проекте "Новые имена".

Традиционно в рамках фестиваля выступят стипендиаты фонда "Новые имена" – одаренные дети из Тюмени, которые смогут проявить себя, как однажды смог это сделать сам Денис Мацуев.

— Чем нас еще порадует фестиваль в этом году?

Украшением фестиваля станет, безусловно, концерт, который пройдет 17 декабря. В его программе – выступление блистательных музыкантов всемирно известного оркестра "Виртуозы Москвы" и солистов – Дениса Мацуева, Александры Конуновой, Юлии Дейнеки. В программе прозвучат сочинения Моцарта.

По сложившейся традиции заключительным аккордом фестивальной программы станет джазовый концерт, который пройдет 18 декабря вечером. А днем нас ждет традиционный футбольный матч. В этом году на поле сразится команда из представителей тюменских СМИ и команда Тюменского филармонического оркестра под руководством Дениса Мацуева.

— Чтобы вы пожелали тюменскому зрителю?

Я искренне рад, что союз Тюменской филармонии и Дениса Мацуева с каждым годом становится всё более крепким, а творческое содружество разнообразным и плодотворным. В программе фестиваля 2017 – уникальные концерты, и мы приглашаем в концертный зал всех жителей и гостей города! Желаю всем получить истинное удовольствие от концертов этого замечательного музыканта.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

Материал предоставлен пресс-службой ТКТО