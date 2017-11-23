Тюменка поблагодарила полицию за "возможность жить, не оглядываясь"

Благодарственное письмо поступило в тюменскую полицию от местной жительницы.

Женщина рассказала, что в 2014 году было организовано убийство ее мужа, тюменского предпринимателя. Организатор убийства был задержан и арестован правоохранительными органами. Во время расследования уголовного дела женщина обратилась в следственный отдел с заявлением, она просила о применении к ее семье мер государственной защиты. Тюменка опасалась за себя и своих родных, так как ей поступали угрозы применения насилия и физической расправы со стороны обвиняемого.

Почти три года полицейские в рамках уголовного дела осуществляли государственную защиту семьи погибшего мужчины от угроз, психологического и физического воздействия со стороны обвиняемого и его знакомых. В 2017 году обвиняемого приговорили к длительному сроку лишения свободы в колонии строгого режима.

В благодарственном письме женщина благодарит сотрудников оперативно-разыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, оперуполномоченных управления уголовного розыска и лично начальника УМВД России по Тюменской области Юрия Алтынова. Тюменка отмечает, что "...профессионализм, отзывчивость и грамотное выполнение работы сотрудников ОРЧ ГЗ УМВД России по Тюменской области дало мне чувство защищенности и веру в справедливость. Благодаря именно их работе меня и мою семью не удалось сломить преступникам. <...> Виновные наказаны, а моя семья получила возможность жить не оглядываясь".